Адвокат историка Соколова будет защищать вдову рэпера Картрайта

Адвокат Сергей Лукьянов, который защищает историка Олега Соколова по делу об убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, будет представлять интересы вдовы рэпера Энди Картрайта Марины Кохал, которую также обвиняют в убийстве с расчленением.

Как сообщили «Интерфаксу» в объединенной пресс-службе судов Петербурга, Лукьянов будет защищать Кохал вместе с адвокатом Ириной Скурту. Позже там уточнили, что Лукьянов перестанет представлять интересы Олега Соколова, поскольку не смог договориться с ним во время продолжительной беседы в СИЗО.

О смерти рэпера из Украины Энди Картрайта (настоящее имя — Александр Юшко) стало известно 30 июля. Его жена Марина Кохал расчленила труп, но не придумала, что делать с останками, и сообщила о них адвокатам. По ее словам, рэпер умер от передозировки наркотиками, а она пыталась скрыть это. Однако в крови музыканта не нашли запрещенных веществ.

Позже Кохал предъявили обвинение в убийстве супруга. По данным СК, женщина сделала это «на почве личных неприязненных отношений», а тело Картрайта расчленила, чтобы скрыть следы преступления.