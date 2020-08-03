На Венецианском кинофестивале покажут еще два фильма вне конкурса

В программу Венецианского кинофестиваля добавили еще два фильма, сообщает Deadline.

Новыми участниками стали короткометражка Педро Альмадовара «Человеческий голос» и режиссерский дебют Реджины Кинг «Одна Ночь в Майами». Фильмы будут показаны вне конкурса.

«Человеческий голос» — это первый англоязычный фильм Альмадовара, главную роль в котором сыграла Тильда Суинтон. В 30-минутной адаптации пьесы Жана Кокто героиня Суинтон будет разговаривать по телефону с мужчиной, который ее бросил.

В «Одной ночи в Майами» главными героями станут боксер Мухамед Али, активист Малкольм Икс, футболист Джим Браун и певец Сэм Кук. История сфокусируется на их встрече и последовавшей борьбе за гражданские права.

77-й Венецианский кинофестиваль пройдет с 2 по 12 сентября на острове Лидо. Президентом жюри в этом году станет актриса Кейт Бланшетт. Вместе с ней выбирать победителей будут Хидэо Кодзима, режиссер-документалист Асиф Кападиа и глава Lucid Dreams Productions Селин Трикар. Подробнее о жюри на конкурсе можно прочитать здесь.

В июле Венецианский кинофестиваль объявил о сокращении числа кинолент, которые поучаствуют в грядущем смотре. Такое решение было принято в связи с «чрезвычайной ситуацией с COVID-19». Тем не менее внеконкурсная программа, а также главный конкурс кинофестиваля «Горизонты» пройдут в традиционном формате — в кинотеатрах. Конкурс Venezia Virtual Reality, в свою очередь, пройдет полностью онлайн.