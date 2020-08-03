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Мотивационный оратор Ник Вуйчич уволил сотрудника из‑за его ориентации

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:41

Личный помощник австралийского мотивационного оратора Ника Вуйчича Брэндон Шварц рассказал, что тот уволил его из‑за гомосексуальности. Об этом Шварц написал в колонке для издания Advocate.

Шварц начал работать на Вуйчича в 2015 году — купал его, одевал, помогал принимать пищу. Молодой человек знал о консервативных христианских взглядах оратора и потому скрывал свою ориентацию. Причиной этого отчасти было то, что Вуйчич помогал благотворительному фонду семьи Шварца, который занимается проблемами слабовидящих людей.

Однако в 2016 году после теракта в Орландо Шварц опубликовал в соцсетях фотографию в поддержку ЛГБТ — ее увидел Вуйчич. Как отмечает Шварц, он сам заявил начальнику, что готов уйти, если Вуйчич того захочет. «Он сказал, что хочет. Я так и сделал», — написал Шварц. После увольнения, по словам Шварца, Вуйчич порвал с ним все контакты, а также отказался от работы с благотворительным фондом его семьи.

Шварц рассказал, что решил поделиться историей о своем увольнении после того, как Вуйчич запустил кампанию против буллинга в американских школах, не учитывая проблем и интересов ЛГБТ-подростков. «Если кто‑то выступает как защитник угнетаемых, но при этом отказывается защищать всех, кого угнетают, без исключения, его убеждения являются пустыми», — написал он.

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