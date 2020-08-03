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ВЦИОМ: 9% россиян сталкивались с серьезными домогательствами на работе

Семён Гудошников
Сегодня в 20:03

9% россиян сталкивались с нежелательными прикосновениями, объятиями и похлопыванями на рабочем месте, выяснили аналитики ВЦИОМ. 87% опрошенных сказали, что с ними на работе такие домогательства не происходили.

С неприличными репликами одинаково часто сталкивались мужчины и женщины (по 12%), а вот с разглядыванием фигуры чаще женщины (14%), чем мужчины (8%), как и с нежелательными прикосновениями (10% женщин против 7% мужчин).

33% человек заявили, что их не оскорбляют нежелательные прикосновения, а 35% человек не видят ничего плохого в предложениях сексуального характера. Чаще против подобного отношения на рабочем месте выступают женщины и молодежь.

Доля тех, кто ни разу не сталкивался с изнасилованиями на работе, — 97%, причем оставшиеся предпочли не отвечать на этот вопрос. Больше половины пришли к выводу, что нести ответственность за подобные действия должен сам обидчик, в то время как практически четверть людей считает, что за домогательства нужно наказывать компанию.

84% человек, согласно опросу, никогда не сталкивались с неприятными ремарками и грубыми шутками в свой адрес. На постоянной основе это происходит с 1% опрошенных.

ВЦИОМ провел опрос о домогательствах после серии обвинений в адрес бывших и нынешних журналистов. В харассменте обвинили в том числе шеф-редактора «МБХ медиа» Сергея Простакова и бильдредактора издания Андрея Золотова, бывшего журналиста Сергея Миненко, экс-сотрудника «Открытой России» Руслана Гафарова и журналиста «Дождя» Павла Лобкова. Гафаров после этого уволился из Сбербанка, Простаков ушел из «МБХ медиа». О харассменте также рассказали работницы московских баров «Зинзивер», «Южная рюмочная», Barkakbar, «Дежурная рюмочная» и «Бумажная фабрика».

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