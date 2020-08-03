На новое произведение искусства обратил внимание основатель книжного клуба «Гиперион» Игорь Белый . 31 июля он разместил у себя в фейсбуке пост с фотографиями и описанием арт-объекта. Белый особо отметил деревянный блок писсуара, который, судя по всему, вынимается для смены емкости.

Между домами 4 строение 1 и 2 строение 6 на Хохловском переулке — в углу, который уже более века используется для справления нужды, — появился новый арт-объект. Неизвестные разместили там деревянный писсуар, отгороженный от улицы занавеской, а рядом поставили полочку с ароматическими палочками, пепельницей и сборником лучших комедий Пьера Бомарше .

Как это часто бывает с уличным искусством, жизнь арт-писсуара была недолгой. Уже 3 августа основатель «Гипериона» заявил, что объект прекратил свое существование. Кто и с какой целью установил писсуар, а также кто его уничтожил — остается загадкой. «Москвич Mag» предполагает, что он был делом рук местных жителей, уставших от бескультурья, происходившего в стыке между зданиями.

Треугольный стык между домами 4 и 2 на Хохловском переулке существует с начала XIX века. Благодаря своему расположению и общественной функции, которую он начал выполнять, стык получил свое народное название «ссаный угол».

В 2018 году «Архнадзору» удалось выяснить, как именно появилось это пространство. В 1829 году некий капитан Алабов купил у мещанина Дьяконова пустовавший после пожара 1812 года участок земли. Но оказалось, что границы, указанные в купчей, пересекаются с участком, записанным на купчиху Кондратьеву. По всей видимости, стороны конфликта так и не смогли решить, кому должен принадлежать спорный участок, и в итоге он не достался никому, а вернее стал незапланированным общественным пространством.