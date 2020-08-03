Власти Египта пригласили Илона Маска посмотреть пирамиды. Он считает, что их построили инопланетяне

Египетские власти предложили основателю компаний Tesla и SpaceX Илону Маску посетить Египет и убедиться, что пирамиды построили люди, а не инопланетяне, как он заявил в своем твиттере, сообщает Би-би-си.

«Инопланетяне построили пирамиды, очевидно же», — написал Илон Маск. После этого он, впрочем, опубликовал ссылку на статью Би-би-си о том, как пирамиды строили именно люди, а также намекнул с помощью эмодзи, что фараон Рамзес II был крут.