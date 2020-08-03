Власти Египта пригласили Илона Маска посмотреть пирамиды. Он считает, что их построили инопланетяне

Египетские власти предложили основателю компаний Tesla и SpaceX Илону Маску посетить Египет и убедиться, что пирамиды построили люди, а не инопланетяне, как он заявил в своем твиттере, сообщает Би-би-си.
«Инопланетяне построили пирамиды, очевидно же», — написал Илон Маск. После этого он, впрочем, опубликовал ссылку на статью Би-би-си о том, как пирамиды строили именно люди, а также намекнул с помощью эмодзи, что фараон Рамзес II был крут.
Египетский археолог Захи Хавас назвал это заявление «галлюцинацией» — он лично исследовал могилы строителей пирамид и убедился, что в них лежат останки древних египтян и при этом не рабов. Также в твиттере Маску ответила министр международного взаимодействия Египта Рания аль-Машат.
«Я слежу за вашей работой с восхищением. Приглашаю вас и SpaceX изучить тексты о строительстве пирамид и исследовать могилы самих строителей. Мистер Маск, мы вас ждем», — написала она.