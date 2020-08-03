Майкл Джексон хотел сыграть профессора Икс в оригинальной трилогии «Люди Икс»

Легендарный поп-певец Майкл Джексон пробовался на роль профессора Икс в оригинальном фильме «Люди Икс» 2000 года, рассказала изданию The Hollywood Reporter продюсер Лорен Шулер Доннер.

Джексон лично посетил команду продюсеров и режиссера Брайана Сингера, чтобы обсудить возможность сыграть Чарлза Ксавье, лидера команды мутантов-супергероев, защищающих человечество.

«Я спросила его, знает ли он, что Ксавье — пожилой и белый. И Майкл ответил: «Конечно, я знаю. Меня можно загримировать», — призналась Лорен Шулер Доннер.

Конечно, студия не рассматривала Майкла Джексона как серьезного кандидата на роль профессора Икс, но сам музыкант относился к этому очень серьезно и даже продемонстрировал на кастинге свой фильм 1996 года «Ghosts», где он сыграл 60-летнего белого мэра, только чтобы доказать свое умение перевоплощаться. В итоге роль досталась сэру Патрику Стюарту, который, по мнению критиков и фанатов, подошел для нее идеально.