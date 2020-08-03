Депутат Наливкин задержал Михаила Дегтярева и сам стал главой Хабаровского края в новом видео

На ютьюб-канале Barakuda появилось новое видео о вымышленном депутате Виталии Наливкине. В нем председатель исполнительного комитета Уссурийского района возглавил операцию по задержанию Михаила Дегтярева — врио губернатора Хабаровского края.

В ролике Дегтярева задерживают по обвинению в «отмывании денег через организацию сети банных комплексов и саун на территории Самарской области». Указанные действия, говорит голос за кадром, произошли в 2003–2004 годах — именно этим периодом датируются убийства и покушения, в организации которых обвиняют Сергея Фургала, бывшего главу Хабаровского края.

Дегтярева из видео, как и Фургала в реальной жизни, отстранили от должности в связи с утратой доверия. «В настоящий момент решается вопрос о передаче Михаила Дегтярева московским правоохранителям в обмен на возвращение в Хабаровск действующего главы региона Сергея Фургала», — говорится в выдуманном новостном сюжете. А пока Фургал еще остается в Москве, его место временно займет сам Виталий Наливкин, утверждается в ролике.