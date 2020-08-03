Депутат Наливкин задержал Михаила Дегтярева и сам стал главой Хабаровского края в новом видео

На ютьюб-канале Barakuda появилось новое видео о вымышленном депутате Виталии Наливкине. В нем председатель исполнительного комитета Уссурийского района возглавил операцию по задержанию Михаила Дегтярева — врио губернатора Хабаровского края.
В ролике Дегтярева задерживают по обвинению в «отмывании денег через организацию сети банных комплексов и саун на территории Самарской области». Указанные действия, говорит голос за кадром, произошли в 2003–2004 годах — именно этим периодом датируются убийства и покушения, в организации которых обвиняют Сергея Фургала, бывшего главу Хабаровского края.
Дегтярева из видео, как и Фургала в реальной жизни, отстранили от должности в связи с утратой доверия. «В настоящий момент решается вопрос о передаче Михаила Дегтярева московским правоохранителям в обмен на возвращение в Хабаровск действующего главы региона Сергея Фургала», — говорится в выдуманном новостном сюжете. А пока Фургал еще остается в Москве, его место временно займет сам Виталий Наливкин, утверждается в ролике.
Виталий Наливкин — вымышленный депутат, герой юмористических видео, которые выходят на ютьюб-канале Barakuda. Хоть Наливкин и вымышленный герой, но иногда он становится субъектом самой настоящей политики. После выхода очередного ролика в июне, актера, играющего уссурийского депутата, задержали на пять суток по статье о мелком хулиганстве. А недавно Наливкин приехал в Хабаровск, чтобы пообщаться с протестующими, и дал интервью телеканалу «Дождь». Подробнее о том, как вымышленный депутат решает настоящие проблемы жителей Уссурийска, читайте здесь.