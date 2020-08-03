Хакеры получили данные миллиона московских автомобилистов

Хакеры смогли получить данные миллиона московских автомобилистов, сообщает «Коммерсант». Злоумышленники уже выставили их на продажу на одном из специализированных форумов. Сейчас их продают за 1500 долларов, но цена может подняться до 11 тыс.

В число утекшей информации входят VIN-коды, номера паспортов транспортных средств (ПТС), имена и телефоны владельцев автомобилей. Эти данные, по мнению специалистов в области информационной безопасности, могут заинтересовать автоугонщиков и мошенников, занимающихся социальной инженерией.

Основатель DeviceLock Ашот Оганесян предположил, что данные продает инсайдер из крупной страховой компании. «Судя по сочетанию данных автомобиля, владельца и его мобильного телефона, база создавалась для продаж страховых полисов».

В Госдуме уже задумались о том, чтобы ужесточить наказание за распространение утекшей информации граждан. К уголовной ответственности также хотят привлекать не только продавцов таких данных, но и покупателей.

Ранее в этом году подобная база данных российских автовладельцев уже продавалась в даркнете за 14 тыс. долларов.