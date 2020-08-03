В книгах Хемингуэя нашли огромное число ошибок. Их допускали редактора из‑за ужасного почерка автора

Эксперты нашли огромное количество ошибок в произведениях Хемингуэя, сообщает The Guardian.

По мнению исследователей, многие ошибки были допущены редакторами и наборщиками текста. Из‑за неразборчивого почерка писателя наборщики могли перепутать буквы «h» и «b» или «q» и «g». Подобные ошибки исказили смысл некоторых произведений.

Например, в рассказе «Какими мы не будем» вместо слова «hat» («шляпа») из рукописи текста в печатной версии стоит «bat» («летучая мышь»). А в романе «И восходит солнце» вместо задуманного героя Marcial Lalanda (Марсиаль Лаланда) появляется Marcial Salanda (Марсиаль Саланда).

Один из исследователей творчества Хемингуэя, профессор Кирк Карнатт (Kirk Curnutt) отметил: «Что‑то такое незначительное, как разница между буквами «b» и «h», может изменить полностью значение… Невероятно, насколько у него хрупкие тексты».

Роберт В. Трогдон (Robert W Trogdon), исследователь американской литературы XX века, сказал, что работа над книгами должна была быть «настолько точной, насколько это возможно».

Эксперт также поделился, что в XXI веке выходили отреставрированные версии первоисточников Хемингуэя, однако и они были недостаточно точными, в отличие от работ его современников Фицджеральда и Фолкнера.