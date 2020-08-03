Младший брат Фрэнка Оушена погиб в автоаварии. Ему было 19 лет

В США в аварии погиб младший брат Фрэнка Оушена Райан Бро. Об этом пишет издание NME.
Инцидент произошел в калифорнийском городе Таузенд-Оукс ночью воскресенья. По сообщению ABC News, автомобиль, в котором находился 19-летний Бро и его друг Зик Бишоп, съехал с шоссе и на полной скорости врезался в дерево. От удара машина разломилась надвое и загорелась, оба пассажира погибли.
Оушена о смерти брата оповестила полиция, он прибыл на место происшествия для опроса полицейскими, но пока не комментировал произошедшее.
Оушен, чье настоящее имя Кристофер Эдвин Бро, был близок с младшим братом. В 2011 году он написал песню «Ocean» для Райана в качестве напоминания не прожигать жизнь и наслаждаться молодостью.
Голос Райана Бро можно услышать в конце песни «Futura Free» — финального трека с альбома «Blonde».