Младший брат Фрэнка Оушена погиб в автоаварии. Ему было 19 лет

В США в аварии погиб младший брат Фрэнка Оушена Райан Бро. Об этом пишет издание NME.

Инцидент произошел в калифорнийском городе Таузенд-Оукс ночью воскресенья. По сообщению ABC News, автомобиль, в котором находился 19-летний Бро и его друг Зик Бишоп, съехал с шоссе и на полной скорости врезался в дерево. От удара машина разломилась надвое и загорелась, оба пассажира погибли.

Оушена о смерти брата оповестила полиция, он прибыл на место происшествия для опроса полицейскими, но пока не комментировал произошедшее.