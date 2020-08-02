Crew Dragon отстыковался от МКС, бойцы «Вагнера» ехали в Стамбул и другие новости дня

В России за сутки выявили 5427 случаев коронавируса. Всего в стране зафиксировано 850 870 заболевших.

Сергей Собянин заявил, что в Москве нет второй волны COVID-19. Рост случаев заражения в некоторых регионах, по словам московского мэра, связан с тем, что они еще не прошли даже первую волну.

Научный центр «Вектор» объявил о планах выпустить вакцину от коронавируса в ноябре. До этого говорили, что массовое производство препарата может стартовать в октябре.

Часть задержанных в Минске бойцов ЧВК «Вагнер» заявили, что направлялись в Стамбул смотреть собор Святой Софии. «Кто‑то летел загорать, кто‑то — отдыхать, кто‑то — охранять какие‑то объекты», — рассказали в белорусском СК.

Корпорация Microsoft вела переговоры о покупке TikTok, но тут вмешался Дональд Трамп, заявивший, что будет блокировать сервис в США. Переговоры приостановили.

Космический корабль Crew Dragon успешно отстыковался от МКС и полетел обратно на Землю. Теперь он должен достигнуть Мексиканского залива, где намечено приводнение около 10 вечера по московскому времени.

Патриарх Кирилл призвал не верить слухам о его богатстве. «Все то, что говорят и пишут, это чаще для того, чтобы мы перестали говорить Божию правду», — уверен он.

Предвыборный съезд Республиканской партии, на котором объявят кандидата в президенты США, закроют от прессы. Впервые в новейшей истории.

В возрасте 85 лет умер американский актер Уилфорд Бримли. Он был наиболее известен по роли в фильме «Нечто» Джона Карпентера.

Ученые рассказали, что человечество с вероятностью 90% ждет гибель, если не остановить вырубку лесов и не пересмотреть сегодняшнее распределение ресурсов. Исследователи создали теоретическую модель, согласно которой коллапс через несколько десятилетий — это наиболее вероятный сценарий развития человечества.

Младший сержант ВДВ и разработчик «ВКонтакте» Данакт Фрост запустил твиттер-тред, в котором рассказал о своей службе в армии, а также объяснил, почему не празднует день ВДВ. «Было полное ощущение, что я попал на зону, а не в армию», — написал Фрост.