«Даже капли правды не бывает»: патриарх Кирилл призвал не верить слухам о его богатстве

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл призвал паству не верить «ужасным вещам» — информации о его материальном состоянии. Об этом пишет «Интерфакс».

«Когда вы читаете самые ужасные вещи о патриархе, об архиереях, о священниках, помните, что там даже капли правды обычно не бывает, но все это направлено на то, чтобы тех, кто правду Божию провозглашает, скомпрометировать так, чтобы народ перестал их слушать и доверять. Ну что ты нам говоришь, ты посмотри, что о тебе пишут!», — сказал патриарх в храме пророка Илии в Москве.

По словам патриарха, «этому искушению подвергаются не только миряне»: епископ поведал, как его однажды попросил финансово помочь один архиерей, сославшись на то, что состояние патриарха насчитывает 6 млрд долларов. Патриарх назвал такую оценку «бредом», который «достиг сознания архиерея, и он в него поверил».

«Все то, что говорят и пишут, это чаще для того, чтобы мы перестали говорить Божию правду. Как только будем говорить то, что приятно слышать сильным мира сего, никакой критики в адрес Церкви не будет, все моментально исчезнет, на руках носить будут», — уверен епископ.

Он также заметил, что «тот факт, что Церковь сегодня на руках не носят, <…> и есть свидетельство того, что Церковь, как всегда тихим голосом, но подкрепляемая силой Божественной, стремится и сегодня обращать к людям слово, исполненное Божественной правды». Патриарх выказал надежды, что «так будет до скончания века».

На прошлой неделе патриарх обязал настоятельницу Покровского монастыря игуменью Феофанию (известную в миру как Ольга Мискина) продать Mercedes-Benz S-класса, который до этого находился у нее во владении. Стоимость автомобиля оценили в 9,5 млн рублей, патриарх распорядился отдать деньги на благотворительность.