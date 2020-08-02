Умер актер Уилфорд Бримли из фильма «Нечто»

В американском штате Юта 1 августа в возрасте 85 лет умер американский киноактер Уилфорд Бримли. Об этом рассказало издание TMZ.
Как сообщили источники издания в сфере здравоохранения, Бримли находился в больничном отделении интенсивной терапии, он проходил процедуру диализа. От чего наступила смерть актера, неизвестно.
Представитель актера рассказал, что Бримли ушел из жизни, находясь у себя дома. В 1979 году у актера был диагностирован сахарный диабет, а сам он занимался просвещением об этом заболевании.
Бримли был наиболее известен по роли доктора Блэра в фантастическом хорроре Джона Карпентера «Нечто» (1982).
Бримли родился в американском горде Солт-Лейк-Сити в 1934 году. Он снимался в таких картинах, как «Без злого умысла», «Отель Нью-Гэмпшир» (экранизация одноименного романа Джона Ирвинга) и «Кокон» — последний получил «Оскар» за лучшие визуальные эффекты. Популярность Бримли принесла роль в ленте «Китайский синдром».