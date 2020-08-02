перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Dmitry.Rezvan / wikipedia «Даже капли правды не бывает»: патриарх Кирилл призвал не верить слухам о его богатстве
«Даже капли правды не бывает»: патриарх Кирилл призвал не верить слухам о его богатстве 15:44
Научный центр «Вектор» планирует выпустить вакцину от коронавируса в ноябре 15:16
Умер актер Уилфорд Бримли из фильма «Нечто» 14:17
Съезд Республиканской партии, на котором объявят кандидата в президенты США, впервые закроют от СМИ 13:47
Часть задержанных бойцов ЧВК «Вагнер» заявили, что летели в Стамбул отдыхать и смотреть собор 12:55
Wikipedia / NASA/SpaceX Crew Dragon успешно отстыковался от МКС. Корабль вернется на Землю вечером воскресенья
Crew Dragon успешно отстыковался от МКС. Корабль вернется на Землю вечером воскресенья 11:54
WSJ: Microsoft приостановила переговоры о покупке TikTok после заявления Трампа о блокировке сервиса 11:22
В России за сутки выявили 5427 случаев коронавируса 10:42
Собянин: в Москве нет второй волны коронавируса 10:34
Трамп обещал заблокировать TikTok, вышел тизер нового «Фарго» и другие новости дня Вчера в 19:25 Дайджест
Admagazine В Иванове после реставрации открыли конструктивистский вокзал
В Иванове после реставрации открыли конструктивистский вокзал Вчера в 18:28
Благодаря 90-летнему британцу ученые выяснили, откуда взялись камни для Стоунхенджа Вчера в 17:53
Вышел тизер четвертого сезона сериала «Фарго» Вчера в 16:50
В Москве и Петербурге задержали людей на акциях в поддержку протестующих в Хабаровске Вчера в 15:40
С августа россиянам, возвращающимся в страну вывозными рейсами, не нужно соблюдать карантин Вчера в 14:36
Pixabay С 15 августа Россия возобновит авиасообщение с еще одной страной
С 15 августа Россия возобновит авиасообщение с еще одной страной Вчера в 13:30
Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время заблокирует TikTok на территории США Вчера в 11:48
В России за сутки выявили 5462 случая коронавируса Вчера в 11:05
Netflix снимет киноадаптацию еще одной игры Ubisoft — «Beyond Good & Evil» Вчера в 3:53
СМИ: Microsoft хочет приобрести TikTok Вчера в 3:25
Отключить рекламу

Съезд Республиканской партии, на котором объявят кандидата в президенты США, впервые закроют от СМИ

Федор Кузьмин
Сегодня в 13:47

Предвыборный съезд Республиканской партии, на котором должны объявить Дональда Трампа в качестве кандидата в президенты, впервые в истории будет закрытым от прессы. Об этом пишет CNN со ссылкой на представителей партии.

Съезд состоися в городе Шарлотт, Северная Каролина 21–24 августа. По словам собеседника издания, репортеры не будут допущены до церемонии, на которой члены партии проголосуют за выдвижение Трампа кандидатом, однако самое мероприятие будет транслироваться в прямом эфире.

Утверждается, что такое ограничение «беспрецедентно», однако руководству партии пришлось пойти на такие меры из‑за правил социального дистанцирования, утсановленных губернатором штата Северная Каролина.

По тем же причинам не смогут приехать все делегаты, говорится в материале. Участвовать в голосовании будут 336 членов Республиканской партии — им придется голосовать за шестерых однопартийцев.

Ранее независимым кандидатом в президенты зарегистрировался Канье Уэст. Рэпер баллотируется от комитета «Канье-2020». В качестве партии он указал BDY, то есть The Birthday Party (это можно перевести и как «партия дня рождения», и как «вечеринка по случаю дня рождения»).

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
комедия
Хэппи-энд
Фильм о том, как один старик захотел поменять свою жизнь в Таиланде
хип-хоп
Matrang
Готовый к экспериментам поп-рэпер с лейбла «Gazgolder»
рок
Игорь Растеряев (онлайн-трансляция)
Исполнитель душевных песен под аккордеон
боевик
Мой шпион
Комедия о туповатом спецагенте и умной девочке
драматический
Кыся (онлайн-трансляция)
Дмитрий Нагиев исполняет две роли в одном спектакле
биография
Караваджо: Душа и кровь
Кинопутешествие по творчеству итальянского художника Микеланджело Меризи да Караваджо
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли опечатку? Выделите нужный фрагмент текста и нажмите ctrl + enter
Пользовательское соглашение
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Все права защищены
Для лиц старше 18 лет
Мобильная версия
Ошибка в тексте
Отправить