Съезд Республиканской партии, на котором объявят кандидата в президенты США, впервые закроют от СМИ

Предвыборный съезд Республиканской партии, на котором должны объявить Дональда Трампа в качестве кандидата в президенты, впервые в истории будет закрытым от прессы. Об этом пишет CNN со ссылкой на представителей партии.

Съезд состоися в городе Шарлотт, Северная Каролина 21–24 августа. По словам собеседника издания, репортеры не будут допущены до церемонии, на которой члены партии проголосуют за выдвижение Трампа кандидатом, однако самое мероприятие будет транслироваться в прямом эфире.

Утверждается, что такое ограничение «беспрецедентно», однако руководству партии пришлось пойти на такие меры из‑за правил социального дистанцирования, утсановленных губернатором штата Северная Каролина.

По тем же причинам не смогут приехать все делегаты, говорится в материале. Участвовать в голосовании будут 336 членов Республиканской партии — им придется голосовать за шестерых однопартийцев.

Ранее независимым кандидатом в президенты зарегистрировался Канье Уэст. Рэпер баллотируется от комитета «Канье-2020». В качестве партии он указал BDY, то есть The Birthday Party (это можно перевести и как «партия дня рождения», и как «вечеринка по случаю дня рождения»).