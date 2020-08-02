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WSJ: Microsoft приостановила переговоры о покупке TikTok после заявления Трампа о блокировке сервиса

Федор Кузьмин
Сегодня в 11:22

Американская корпорация Microsoft приостановила переговоры с китайской компанией ByteDance о покупке соцсети TikTok после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что сервис в стране могут заблокировать. Об этом пишет The Wall Street Journal.

До этого ByteDance и Microsoft планировали заключить соглашение о покупке TikTok 3 августа, однако Трамп застал их врасплох своим заявлением. По заявлению другого источника WSJ, в Белом Доме последние несколько недель участвовали в переговорах по сделке и хотели сделать TikTok «американским бизнесом».

Издание уточняет, что пока полного отказа от сделки по покупке сервиса не произошло. Представители обеих компаний ждут разъяснений от Белого Дома и временно взяли паузу, говорится в материале. Представитель правительства США в субботу заявил, что TikTok может представлять угрозу для нацбезопасности страны, а администрация продолжает оценивать дальнейшую политику в отношении китайской соцсети.

Дональд Трамп 1 августа заявил, что в ближайшее время заблокирует TikTok на территории США. Он добавил, что у него есть полномочия для блокировки и что он подпишет соответствующий исполнительный указ в этот же день.

Ранее в СМИ появились сообщения, что Microsoft ведет переговоры о покупке приложения, которое на данный момент принадлежит китайской ByteDance. Поводом к обсуждению блокировки стало то, что, по информации США, TikTok собирает слишком много данных и передает их китайским властям. TikTok отрицает это.

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