перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Трамп обещал заблокировать TikTok, вышел тизер нового «Фарго» и другие новости дня 19:25 Дайджест
Admagazine В Иванове после реставрации открыли конструктивистский вокзал
В Иванове после реставрации открыли конструктивистский вокзал 18:28
Благодаря 90-летнему британцу ученые выяснили, откуда взялись камни для Стоунхенджа 17:53
Вышел тизер четвертого сезона сериала «Фарго» 16:50
В Москве и Петербурге задержали людей на акциях в поддержку протестующих в Хабаровске 15:40
С августа россиянам, возвращающимся в страну вывозными рейсами, не нужно соблюдать карантин 14:36
Pixabay С 15 августа Россия возобновит авиасообщение с еще одной страной
С 15 августа Россия возобновит авиасообщение с еще одной страной 13:30
Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время заблокирует TikTok на территории США 11:48
В России за сутки выявили 5462 случая коронавируса 11:05
Netflix снимет киноадаптацию еще одной игры Ubisoft — «Beyond Good & Evil» 3:53
СМИ: Miscrosoft хочет приобрести TikTok 3:25
В Великобритании вручили кинопремии BAFTA. «Чернобыль» — в победителях 2:18
whitesession/Pixabay Власти Китая запретили показывать в кино чудесные исцеления
Власти Китая запретили показывать в кино чудесные исцеления 0:54
«Буерак» анонсировал выход нового альбома в сентябре 0:41
Во Флориде задержали подозреваемого в крупнейшем взломе Twitter. Им оказался 17-летний подросток 0:28
Австрия сняла запрет на рейсы из России Вчера в 23:55
Путин подписал закон о криптовалютах. Их запретят использовать как платежное средство Вчера в 23:35
PublicDomainPictures/Pixabay Более трети россиян одобряют насилие со стороны активистов «СтопХам» и «Антидилер»
Более трети россиян одобряют насилие со стороны активистов «СтопХам» и «Антидилер» Вчера в 22:53
На Netflix выйдет комедийный экшен «Последний наемник». В нем снимется Жан-Клод Ван Дамм Вчера в 22:10
Сапбординг, хендбайк-парад и VR-кино: как ВДНХ отметит день рождения Вчера в 21:38
Отключить рекламу
Дайджест

Трамп обещал заблокировать TikTok, вышел тизер нового «Фарго» и другие новости дня

Анастасия Цой
Сегодня в 19:25

В России за сутки выявили 5462 случая коронавируса в 83 регионах. Всего в стране зафиксировано 845 443 заболевших.

С 1 августа Россия открывает границу с Абхазией, а с 15 августа восстановит авиасообщение с Швейцарией. При этом, по информации некоторых СМИ, власти обсуждают возобновление полетов во все страны с 11 августа. Кроме того, с августа россиянам, возвращающимся в страну вывозными рейсами, не нужно соблюдать 14-дневный карантин.

В российских городах прошли акции в поддержку протестующих в Хабаровске. Люди вышли на улицы в Москве, Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Иркутске, Краснодаре и не только. Более 50 человек из разных населенных пунктов задержала полиция.

Президент США Дональд Трамп заявил, что китайское приложение TikTok заблокируют на территории страны в ближайшее время. «Я имею в виду немедленно», — сказал он. Блокировка приложения помешает потенциальной сделке Miscrosoft и TikTok, о которой ранее писали СМИ.

Во Флориде задержали подозреваемого в крупнейшем взломе Twitter. Им оказался 17-летний подросток. Сообщается, что его будут судить как совершеннолетнего. «Он получил доступ к профилям самых могущественных политиков и мог устроить подрыв в международной дипломатии», — заявил прокурор.

Благодаря 90-летнему британцу ученые выяснили, откуда взялись камни для Стоунхенджа. Камни или сарсены брали в меловых холмах Мальборо-Даунс в 25 километрах от монумента. Но этого бы не узнали, если бы в 1958 году один из рабочих-реставраторов не унес с сооружения сувенир.

В Иванове после реставрации открыли конструктивистский вокзал. Он был построен в 1929–1933 годах по проекту архитектора Владимира Каверинского. Авторы проекта сохранили архитектурные решения прошлого века, но сделали вокзал удобным для современного человека.

В Великобритании объявили победителей премии BAFTA. Триумфатором стал мини-сериал «Чернобыль», получивший 9 наград в 14 номинациях, в которых он был заявлен.

Вышел тизер четвертого сезона сериала «Фарго» с Крисом Роком в главной роли. Новый сезон расскажет о противостоянии двух мафиозных группировок — афроамериканской и итальянской — в Канзас-Сити в 50-е годы.

На Netflix выйдет комедийный экшн «Последний наемник», главную роль в котором сыграет Жан-Клод Ван Дамм. Также стриминговый сервис снимет киноадаптацию еще одной игры Ubisoft — «Beyond Good & Evil», фильм будет сочетать реальные съемки с анимацией.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
комедия
Хэппи-энд
Фильм о том, как один старик захотел поменять свою жизнь в Таиланде
рок
Игорь Растеряев (онлайн-трансляция)
Исполнитель душевных песен под аккордеон
боевик
Мой шпион
Комедия о туповатом спецагенте и умной девочке
драматический
Калигула (онлайн-трансляция)
Евгений Миронов в спектакле Эймунтаса Някрошюса
драматический
Кыся (онлайн-трансляция)
Дмитрий Нагиев исполняет две роли в одном спектакле
биография
Караваджо: Душа и кровь
Кинопутешествие по творчеству итальянского художника Микеланджело Меризи да Караваджо

Другие материалы по темам

Теги
Netflix
Люди
Дональд Трамп
Жан-Клод Ван Дамм
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли опечатку? Выделите нужный фрагмент текста и нажмите ctrl + enter
Пользовательское соглашение
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Все права защищены
Для лиц старше 18 лет
Мобильная версия
Ошибка в тексте
Отправить