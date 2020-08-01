Трамп обещал заблокировать TikTok, вышел тизер нового «Фарго» и другие новости дня

В России за сутки выявили 5462 случая коронавируса в 83 регионах. Всего в стране зафиксировано 845 443 заболевших.

С 1 августа Россия открывает границу с Абхазией, а с 15 августа восстановит авиасообщение с Швейцарией. При этом, по информации некоторых СМИ, власти обсуждают возобновление полетов во все страны с 11 августа. Кроме того, с августа россиянам, возвращающимся в страну вывозными рейсами, не нужно соблюдать 14-дневный карантин.

В российских городах прошли акции в поддержку протестующих в Хабаровске. Люди вышли на улицы в Москве, Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Иркутске, Краснодаре и не только. Более 50 человек из разных населенных пунктов задержала полиция.

Президент США Дональд Трамп заявил, что китайское приложение TikTok заблокируют на территории страны в ближайшее время. «Я имею в виду немедленно», — сказал он. Блокировка приложения помешает потенциальной сделке Miscrosoft и TikTok, о которой ранее писали СМИ.

Во Флориде задержали подозреваемого в крупнейшем взломе Twitter. Им оказался 17-летний подросток. Сообщается, что его будут судить как совершеннолетнего. «Он получил доступ к профилям самых могущественных политиков и мог устроить подрыв в международной дипломатии», — заявил прокурор.

Благодаря 90-летнему британцу ученые выяснили, откуда взялись камни для Стоунхенджа. Камни или сарсены брали в меловых холмах Мальборо-Даунс в 25 километрах от монумента. Но этого бы не узнали, если бы в 1958 году один из рабочих-реставраторов не унес с сооружения сувенир.

В Иванове после реставрации открыли конструктивистский вокзал. Он был построен в 1929–1933 годах по проекту архитектора Владимира Каверинского. Авторы проекта сохранили архитектурные решения прошлого века, но сделали вокзал удобным для современного человека.

В Великобритании объявили победителей премии BAFTA. Триумфатором стал мини-сериал «Чернобыль», получивший 9 наград в 14 номинациях, в которых он был заявлен.

Вышел тизер четвертого сезона сериала «Фарго» с Крисом Роком в главной роли. Новый сезон расскажет о противостоянии двух мафиозных группировок — афроамериканской и итальянской — в Канзас-Сити в 50-е годы.

На Netflix выйдет комедийный экшн «Последний наемник», главную роль в котором сыграет Жан-Клод Ван Дамм. Также стриминговый сервис снимет киноадаптацию еще одной игры Ubisoft — «Beyond Good & Evil», фильм будет сочетать реальные съемки с анимацией.