В Иванове после реставрации открыли конструктивистский вокзал

В Иванове после реставрации открыли железнодорожный вокзал, пишет ТАСС. Это единственный в стране вокзал в конструктивистском стиле; он был построен в 1929–1933 годах по проекту архитектора Владимира Каверинского.

Были укреплены фундамент и несущие конструкции, обновлены инженерные системы, реконструированы платформы (в том числе они стали удобны для маломобильных людей) и отреставрировано само здание как внутри, так и снаружи.

Задача была сохранить архитектурные решения 30-х годов прошлого века, но в то же время сделать вокзал удобным для современных горожан: были установлены новые навесы и табло, появилась новая система освещения, а также уложено специальное покрытие для слабовидящих. Кроме того, один из залов ожидания станет социокультурным пространством, где будут проводить выставки и другие мероприятия.