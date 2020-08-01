В Иванове после реставрации открыли конструктивистский вокзал

В Иванове после реставрации открыли железнодорожный вокзал, пишет ТАСС. Это единственный в стране вокзал в конструктивистском стиле; он был построен в 1929–1933 годах по проекту архитектора Владимира Каверинского.
Были укреплены фундамент и несущие конструкции, обновлены инженерные системы, реконструированы платформы (в том числе они стали удобны для маломобильных людей) и отреставрировано само здание как внутри, так и снаружи.
Задача была сохранить архитектурные решения 30-х годов прошлого века, но в то же время сделать вокзал удобным для современных горожан: были установлены новые навесы и табло, появилась новая система освещения, а также уложено специальное покрытие для слабовидящих. Кроме того, один из залов ожидания станет социокультурным пространством, где будут проводить выставки и другие мероприятия.
«К сожалению, вокзал после 30-х годов пострадал от ряда реконструкций, и архитектурный облик был нарушен, но сейчас по максимуму удалось реализовать — с комфортом для пассажиров и с использованием самых последних технологий — ту задумку, которая была у конструктивистов.
У нас все-таки много памятников конструктивизма, мы столица легкой промышленности России, по большому счету, столица авангарда — все это удалось воплотить на нашем вокзале города Иванова», — сказал губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский.