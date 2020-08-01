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В Москве и Петербурге задержали людей на акциях в поддержку протестующих в Хабаровске

Анастасия Цой
Сегодня в 15:40

В Москве и Петербурге сотрудники правоохранительных органов задержали людей на акциях в поддержку протестующих в Хабаровске.

В Петербурге, как пишет «Фонтанка», около сотни человек прошли по Невскому проспекту. В это же время на Малой Садовой улице проводился сбор подписей против поправок в Конституцию. В итоге полиция перекрыла митингующим дорогу, задержали около 10 человек. Изначально участники акции хотели выйти на Дворцовую площадь для «массового кормления голубей», но ее перекрыли для дезинфекции.

В Москве акция проходила в Новопушкинском сквере. Как пишет телеграм-канал «Avtozak Live», полиция достаточно жестко и без разбора задерживала активистов.

Акции и пикеты также прошли во Владивостоке, Казани, Екатеринбурге, Челябинске, Иркутске, Краснодаре и других городах. В каждом из них на улицы вышли несколько десятков человек.

«ОВД-Инфо» опубликовали статистику по задержаниям. По из данным, которые еще обновляются, на момент публикации новости в 10 городах задержали 55 человек. Больше всего — в Петербурге и Москве.

Сегодня в Хабаровске прошел очередной митинг. Несмотря на дождь, на улицы вышли тысячи человек. Точное число неизвестно. В администрации города количество митингующих оценили в 3,5 тыс. человек, связав снижение численности «с падением интереса граждан к происходящим процессам и появлением на акциях поддержки представителей несистемной оппозиции и людей, которые используют площадку акции в собственных политических целях».

Протесты в Хабаровске начались 11 июля, это самые массовые акции в истории города. Митингующие требуют, чтобы бывшего губернатора Сергея Фургала, арестованного по подозрению в организации серии заказных убийств, судили в Хабаровске, а не в Москве. В последнее время среди лозунгов появились и антипутинские.

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