В Москве и Петербурге задержали людей на акциях в поддержку протестующих в Хабаровске

В Петербурге, как пишет «Фонтанка» , около сотни человек прошли по Невскому проспекту. В это же время на Малой Садовой улице проводился сбор подписей против поправок в Конституцию. В итоге полиция перекрыла митингующим дорогу, задержали около 10 человек . Изначально участники акции хотели выйти на Дворцовую площадь для «массового кормления голубей», но ее перекрыли для дезинфекции.

В Москве и Петербурге сотрудники правоохранительных органов задержали людей на акциях в поддержку протестующих в Хабаровске.

В Москве акция проходила в Новопушкинском сквере. Как пишет телеграм-канал «Avtozak Live», полиция достаточно жестко и без разбора задерживала активистов.

Акции и пикеты также прошли во Владивостоке, Казани, Екатеринбурге, Челябинске, Иркутске, Краснодаре и других городах. В каждом из них на улицы вышли несколько десятков человек.

«ОВД-Инфо» опубликовали статистику по задержаниям. По из данным, которые еще обновляются, на момент публикации новости в 10 городах задержали 55 человек. Больше всего — в Петербурге и Москве.