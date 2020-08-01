Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время заблокирует TikTok на территории США

Президент США Дональд Трамп заявил, что китайское приложение TikTok заблокируют на территории страны в ближайшее время. Об этом пишет Bloomberg.

«Что касается TikTok, мы запрещаем его на территории Соединенных Штатов», — заявил Трамп. На вопрос журналистов о том, когда это произойдет, он ответил: «Скоро, немедленно. Я имею в виду, по сути, немедленно». Он добавил, что подпишет соответствующий исполнительный указ уже сегодня. Правда, и Дональд Трамп, и госсекретарь США Майк Помпео уже не раз говорили о блокировке приложения.

Как пишет издание, блокировка может помешать потенциальной сделке Miscrosoft и TikTok. Ранее в СМИ появились сообщения, что Microsoft ведет переговоры о покупке приложения, которое на данный момент принадлежит китайской компании ByteDance.

Поводом к обсуждению блокировки стало то, что, по информации США, TikTok собирает слишком много информации и передает ее китайским властям. TikTok отрицает это.