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СМИ: Miscrosoft хочет приобрести TikTok

Юлия Онодэра
Сегодня в 3:25

Microsoft ведет переговоры о покупке TikTok, который на данный момент принадлежит китайской компании ByteDance. Об этом сообщили Bloomberg, The New York Times and The Information со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Журналист Fox Business Network Чарльз Гаспарино подтвердил эту информацию у собеседника в банковской сфере.

На каком этапе находятся переговоры, точно неизвестно. Представители компаний пока отказываются от комментариев. Как отмечает Bloomberg, в случае покупки TikTok придется пройти проверку властей США — они оценивают потенциальные угрозы национальной безопасности.

По мнению Bloomberg, приобретение TikTok может быть «большой удачей» для Microsoft, поскольку приложение крайне популярно в мире — его загрузили почти на двух миллиардах устройств. Стоимость TikTok оценивается в 100 млрд долларов.

При этом в июле Financial Times рассказывала о планах США внести TikTok в черный список и заблокировать его работу в стране. Также о возможном запрете сервиса рассказывали президент США Дональд Трамп и госсекретарь Майк Помпео.

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