Власти Китая запретили показывать в кино чудесные исцеления

Власти Китая выпустили новые правила для кино-, радио- и телеиндустрии, сообщил UCA News.

Теперь в стране запрещено показывать фильмы и программы, в которых есть эпизоды с чудесным исцелением с помощью священных реликвий или другие детали, якобы «искажающие историю».

Для индустрии это означает, что в фильм фактически будет невозможно добавить какой‑либо религиозный подтекст. Кроме того, в прокат в Китае перестанут выходить западные фильмы, не попадающие под правила.

«Если снимать фильм о жизни Иисуса, избегая чудес, то он получится обычным человеком, а это неприемлемо для христиан», — говорит один из китайских режиссеров, называющий себя Джозефом.

Многие голливудские фильмы уже сейчас выходят в Китае в цензурированной версии, отличающейся от оригинальной. С введением новых правил цензуры в кино, по-видимому, станет еще больше.