Во Флориде задержали подозреваемого в крупнейшем взломе Twitter. Им оказался 17-летний подросток

В США полиция штата Флорида задержала 17-летнего подростка Грэма Кларка. Его подозревают в организации крупнейшего взлома Twitter, сообщил The Verge.

Кларка, якобы стоящего за кражей твиттер-аккаунтов Маска, Обамы и Гейтса, обвиняют сразу по 30 пунктам, среди которых — организация мошеннической схемы, взлом и похищение личности. Власти Флориды отметили, что 17-летнего хакера будут судить как совершеннолетнего.

«Он мог дестабилизировать финансовые рынки в Америке и по всему миру. Поскольку он получил доступ к профилям самых могущественных политиков, он мог устроить подрыв в международной дипломатии. Это не игра», — заявил прокурор Эндрю Уоррен.

Помимо Кларка, Департамент юстиции США предъявил обвинения еще двум подозреваемым — 22-летнему Ниме Фазели из Орландо и 19-летнему Мейсону Шепарду из Великобритании, известным под хакерскими никами Rolex и Chaewon.

Фазели грозит 5 лет тюрьмы и штраф в 250 тыс. долларов за взлом компьютера. Шепарда же могут осудить на 20 лет тюрьмы за отмывание денег. Как сообщалось ранее, злоумышленникам, взломавшим аккаунты знаменитостей, удалось украсть более 117 тыс. долларов.