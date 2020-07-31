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Путин подписал закон о криптовалютах. Их запретят использовать как платежное средство

Юлия Онодэра
Сегодня в 23:35

Президент России Владимир Путин подписал закон «О цифровых финансовых активах», который также называют законом о криптовалютах, сообщается на официальном портале правовой информации. Он вступит в силу с 1 января 2021 года.

Согласно документу, криптовалюты признаются платежным средством и средством инвестиций, однако оплачивать ими товары и услуги будет запрещено. Также нельзя по закону будет рекламировать способы платежа цифровыми деньгами.

Криптовалюту, впрочем, разрешат легально покупать, продавать и совершать с ней другие сделки. Россияне смогут приобрести цифровые активы в кредитных организациях при условии, что они выпущены в рамках российского законодательства. Те криптовалюты, которые находятся вне российского права, можно будет купить только на иностранных площадках.

Выпускать, продавать и покупать криптовалюты разрешат на специальных информационных системах — они должны будут соответствовать законодательству России и быть записаны в реестр Банка России.

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