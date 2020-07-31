Более трети россиян одобряют насилие со стороны активистов «СтопХам» и «Антидилер»

Более трети россиян одобряют применение силы со стороны вигилантов — активистов, которые взяли на себя функции по охране общественного порядка. Об этом свидетельствуют результаты исследования фонда «Общественный вердикт», опубликованные «Коммерсантом».

К вигилантам, которых также называют «псевдополицейскими», относят движения «СтопХам» и «Антидилер». Их деятельность считают явно вредной только 10% опрошенных, скорее вредной — 25%, скорее полезной — 40%, однозначно полезной — 16%.

Против применения силы со стороны «псевдополицейских» высказались 47% респондентов. При этом 56% россиян согласны с тем, что одни люди могут принуждать к порядку других. О том, что такое право есть только у полиции и госструктур, заявили 34%.

«Люди готовы фактически признать право на осуществление полномочий полиции гражданами, которые играют в полицейских, принуждая других следовать их требованиям, а иногда и наказывая за неподчинение», — считает автор исследования, руководитель исследовательских программ «Общественного вердикта» Асмик Новикова.

В опросе приняли участие 2864 человека, он проводился в интернете в течение четырех дней.