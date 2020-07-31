На Netflix выйдет комедийный экшн «Последний наемник». В нем снимется Жан-Клод Ван Дамм

Жан-Клод Ван Дамм исполнит главную роль в комедийном боевике «Последний наемник». Картина выйдет на стриминговой платформе Netflix, сообщает Variety.

Ван Дамм сыграет роль бывшего агента спецслужб, который приезжает во Францию, чтобы помочь своему сыну, обвиненному в незаконной торговле оружием и наркотиками.

По словам актера, он рад возможности попробовать себя в комедийном жанре, так как в таких фильмах он почти не снимался.

«Последний наемник» — это невероятно захватывающий проект, который позволяет мне освоить новый для себя жанр. Я всегда был поклонников Жан-Поля Бельмондо и надеюсь по-своему перенять факел комедийного боевика», — сказал Ван Дамм.

Над проектом работает французский режиссер Давид Шарон, известный по фильмам «Шутки в сторону», «Сиприен» и «Выжившие после кораблекрушения». Сценарий написал Исмаэль Си Саване. Помимо Ван Дамма, в ленте также играют Альбан Иванов, Асса Силла и Самир Декацца.

Ранее стало известно, что Леонардо ДиКаприо спродюсирует для Netflix киноадаптацию документального фильма «Вирунга». Кроме того, в ближайшее время каталог Netflix пополнится сразу семью культовыми ситкомами о жизни афроамериканцев.