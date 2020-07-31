Сапбординг, хендбайк-парад и VR-кино: как ВДНХ отметит день рождения

1 и 2 августа ВДНХ отметит свой день рождения, рассказали «Афише Daily» в пресс-службе выставки. В этот уик-энд на территории ВДНХ пройдет более 80 событий.

Среди них — занятия по йоге в Ландшафтном парке, сапбординг и уроки живописи на 3-м Каменском пруду, танцевальные мастер-классы на веранде Дома культуры. Кроме того, на 4-м Каменском пруду покажут перформанс на воде «Белый лес», а в павильоне № 457 откроется VR-кинотеатр 360Max.

Также в программе — Московский хендбайк-парад, который стартует в субботу в 12.00 на Северной петле, футбольный матч между сборной ВДНХ и сборной СССР/России на стадионе в парке «Останкино» и чемпионат Москвы по самокатному спорту — он пройдет на площади Промышленности.

Специальные мероприятия и мастер-классы подготовят в Шахматном клубе, Детском посольстве, Лаборатории молодого художника и Парке ремесел.

В день рождения выставки бесплатно будет работать Музей ВДНХ. По исторической части парка, а также в центре «Космонавтика и авиация», Центре славянской письменности «Слово» и в павильоне «Нефть» пройдут экскурсии.

В субботу в 20.00 на крыше павильона «Работник и колхозница» пройдет концерт певицы Аделины Моисеевой, а в воскресенье третий сезон проекта «Музыка на крыше» откроет выступление группы Sirotkin.

С полным расписанием мероприятий, посвященных дню рождения ВДНХ, можно ознакомиться на сайте. Для посещения павильонов выставки гостям нужно надеть маски и перчатки.