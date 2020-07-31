В Москве фем-активистки провели открытый урок самообороны для женщин

В Москве на Преображенской площади фем-активистки организовали акцию в поддержку сестер Хачатурян #ОниОборонялись. Об этом ее участницы рассказали «Таким делам».

Во время акции тренер по системе рукопашного боя крав-мага Лия Панцалашвили провела открытый урок для женщин по самообороне. Одновременно активистки рассказывали прохожим о деле сестер Хачатурян и необходимости закона о профилактике домашнего насилия.

«Дело сестер Хачатурян — это результат халатности нашего правительства. Если государство не может защитить нас от домашнего насилия, если оно не собирается принимать закон о домашнем насилии, то мы будем учиться защищать себя сами и всеми доступными нам способами», — поделилась участница акции Дарья Серенко.

В конце июня Следственный комитет России завершил дополнительное расследование по делу сестер Хачатурян. Версия следствия осталась неизменной — двух старших сестер — Крестину и Ангелину — обвиняют в умышленном убийстве, а младшую — Марию — хотят направить на принудительное лечение. Генпрокуратура утвердила обвинение.

Слушания по делу старших сестер пройдут 3 августа в Мосгорсуде, а младшей — 10 августа в Бутырском суде. Подробнее об истории сестер Хачатурян можно прочитать здесь.