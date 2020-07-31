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К автору канала «Протестный МГУ» пришла полиция

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:56

Полиция предупредила автора канала «Протестный МГУ» Дмитрия Иванова о недопустимости нарушения закона, сообщает студенческое издание «Doxa».

По словам студента, двое полицейских в форме и один в штатском пришли к нему, чтобы вручить предостережение от прокурора. В документе, который Иванов выложил в свой телеграм-канал, говорится о недопустимости проведения публичного мероприятия без уведомления властей.

Как отмечает Иванов, сотрудники правоохранительных органов «рассказали про возможность массовых беспорядков и преступлений экстремистского характера». По мнению студента, поводом для визита полицейских стал репост публикации канала «Бессрочный протест | Москва» в «Протестном МГУ».

В июле Дмитрия Иванова задержали в связи с участием в шествии 5 июня после освобождения из Пресненского ОВД. Тогда были задержаны 13 человек, которые участвовали в одиночных пикетах на Петровке.

Годом ранее автора «Протестного МГУ» оштрафовали на 150 тыс. рублей за участие в акции в поддержку Ивана Голунова.

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