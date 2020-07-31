Ивлеева вернется в «Орел и решку», Гармаш уходит из «Современника» и другие новости дня

Владимир Путин подписал сегодня несколько законопроектов. В частности, о многодневном голосовании и сплошной вырубке леса на Байкале ради строительства дорог. А еще президент поручил выдавать подросткам обновленную Конституцию вместе с первым паспортом.

Губернатор Петербурга Александр Беглов назвал принятие закона о запрете небольших баров «поспешностью отдельных депутатов». Он пообещал, что в документ в скором времени внесут поправки.

Вдове рэпера Энди Картрайта Марине Кохал предъявили обвинение в убийстве супруга. По данным СК, убийство произошло «на почве личных неприязненных отношений», а тело Картрайта Кохал расчленила, чтобы скрыть следы преступления.

Актер Сергей Гармаш покинул театр «Современник», в котором служил более 35 лет. Причиной ухода он назвал «чудовищную ситуацию в театре», связанную с запуском проекта о Великой Отечественной войне.

Директор фонда «Русь сидящая» Ольга Романова ответила на обвинения сына в мошенничестве с квартирой. Она заявила, что лишила сына наследства из‑за его проблем с долгами и коллекторами.

Анастасия Ивлеева вернется в шоу «Орел и решка» в качестве ведущей нового сезона. Об этом попросили более 500 тыс. поклонников, сейчас Ивлеевой ищут соведущего.

Участок Северо-Восточной хорды в Москве проведут в нескольких метрах от четвертого этажа жилого дома. Как такое возможно? По документам строение оформлено как многоуровневая стоянка.

Против московского депутата Юлии Галяминой возбудили уголовное дело по «дадинской» статье. Поводом стал призыв мундепа прийти на несанкционированную акцию в Москве 15 июля. Теперь Галяминой может грозить до пяти лет тюрьмы за «неоднократное нарушение правил проведения митинга».

Apple перенесла презентацию новинок, намеченную, как и в прошлые годы, на сентябрь. Теперь, по данным Bloomberg, новые айфоны представят уже в октябре.

Новый роман Виктора Пелевина «Непобедимое солнце» выйдет 27 августа. Сюжет романа традиционно держат в строжайшем секрете, в аудиоформате книга появится эксклюзивно на «ЛитРесе».

Билли Айлиш опубликовала анимационный клип на новую песню «My Future», а A$AP Ferg и Ники Минаж выпустили энергичное видео на совместный сингл «Move Ya Hips».

Netflix выпустит аниме-мультсериал по мотивам игр Splinter Cell. В нем будет два сезона по 16 эпизодов, дата выхода и детали сюжета пока не известны.

Усачевский рынок вместе с Novikov School запускают Street Food Tour — серию гастрономических экскурсий с дегустациями и лекциями об истории стритфуда. Первый тур пройдет 4 августа, его проведет гастрономический журналист Иван Глушков. Экскурсия включает в себя посещение шести корнеров — Unico, Kojiro, «Карп и утки», Pinzeria by Bontempi, Laksa & Co и «Оджахури». Стоимость билета — 3000 рублей, регистрация тут.