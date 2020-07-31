Посмотрите фильм-концерт с участием «СБПЧ», «Пасош» и Kate NV

На ютьюб-канале Jameson Russia прошла премьера короткометражного фильма-концерта «J Hotel: Музыкальные номера». В нем приняли участие музыканты «СБПЧ», «Пасош» и Kate NV, а главную роль исполнил актер «Гоголь-центра» Игорь Бычков.

Сюжет короткометражки разворачивается в отеле под вывеской «J». Главный герой — портье — попадает в фантазийные музыкальные миры, перемещаясь из номера в номер. В фильме звучат новые песни групп-участниц, а в кадре появляются блогерка София Мунтян, представитель яхтинг-сообщества «Сила ветра» Саша Сколков и даже мини-версия африканского хора.