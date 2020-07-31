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Умер режиссер «Эвиты» и «Жизни Дэвида Гейла» Алан Паркер

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:12

Умер британский режиссер Алан Паркер, снявший фильмы «Эвита», «Жизнь Дэвида Гейла», «Полуночный экспресс» и «Птаха». Об этом сообщило издание Variety со ссылкой на Британский институт кино.

Режиссер скончался после продолжительной болезни, какой именно — не уточняется. Ему было 76 лет.

За свою карьеру он успел снять более 20 киноработ. Почти все они с успехом были приняты публикой и кинокритиками. Режиссер неоднократно был номинирован на «Оскар», «Золотой глобус», премии Каннского и Берлинского кинофестивалей. В 1985 году Паркер был удостоен Гран-при жюри Каннского фестиваля за картину «Птаха».

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