Студентов и преподавателей вузов обяжут носить маски в новом учебном году

В новом учебном году студентов и преподавателей вузов обяжут носить защитные маски, которыми их обеспечат в учебных заведениях. Об этом сообщил телеграм-канал Минобрнауки со ссылкой на министра Валерия Фалькова.

Без масок смогут посещать вузы только люди, у которых подтверждено наличие антител к вирусу. Также маски разрешат снимать преподавателям, читающим лекции.

В вузах установят приборы для дезинфекции воздуха. Кроме того, обязательным станет измерение температуры на входах. «К предстоящему новому учебному году все входы в учебные корпуса должны быть обеспечены системой термометрии», — подчеркнул министр.

Иностранные студенты после приезда в Россию должны будут сдать тест на коронавирус на 10–12-й день после прибытия, а также выдержать двухнедельный карантин. Учащимся из городов красной зоны также придется сделать тест на COVID-19.

Вузы смогут перенести начало учебного года на два месяца. Однако, по словам Фалькова, 92% университетов готовы открыть учебный год, как обычно, 1 сентября.

За последние сутки в России выявили 5482 новых случая коронавируса в 84 регионах. Больше всего заболевших в Москве, Свердловской области, Ханты-Мансийском АО и Петербурге.