Директор фонда «Русь сидящая» ответила на обвинения сына в мошенничестве с квартирой

Директор фонда помощи заключенным «Русь сидящая» Ольга Романова заявила, что забрала квартиру у сына Дмитрия из‑за его проблем с долгами и коллекторами. Обращение Романовой опубликовал в фейсбуке глава юридического отдела «Руси сидящей» Алексей Федяров.

По словам Романовой, она подарила сыну свою квартиру в Москве и дачу в Подмосковье, когда ему исполнилось 22 года. Правозащитница осталась жить в этой квартире, но через некоторое время, по ее словам, Дмитрий стал говорить, что ему это не нравится, и «он хотел бы решить этот вопрос кардинально».

«Мы договорились, что я куплю ему маленькую собственную квартиру — и на этом разойдемся. Я тогда работала в Forbes, у меня недавно закончилась работа на телевидении, и я могла себе это позволить», — сказала Романова, добавив, что после этого «начался совсем ад».

«Я была на двух фронтах: вытаскивала мужа из тюрьмы и пыталась наладить отношения с сыном. Оплачивать его долги, долги, долги, коллекторы, коллекторы, коллекторы. Поэтому у меня есть доверенность. Он всегда знал, что я молча заплачу. Однажды все стало совсем жестко, потом не однажды, и я сказала, что лишаю его наследства», — пояснила глава «Руси сидящей».

Она отметила, что сыну осталась дача в Подмосковье. «За нее он тоже не платит, но это не мои проблемы. Пусть она у него останется», — сказала женщина.

Дмитрий Романов заявил 29 июля, что его мать продала своей дочери (сестре Романова) принадлежащую ему квартиру. Романов якобы не знал о сделке, и сам в это время находился за границей. Мужчина подал в суд на свою мать и сестру, обвинив их в мошенничестве с недвижимостью. Таганский районный суд Москвы, по словам главы юридического отдела «Руси сидящей» Алексея Федярова, отклонил иск.