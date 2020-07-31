Антоха MC, Kedr Livanskiy и «СБПЧ» выступят на летней площадке Hyper Club в Петербурге

В Петербурге 2 августа откроется летняя концертная площадка Hyper Club, где в течение двух месяцев будут выступать ключевые музыканты независимой российской сцены. Об этом «Афише Daily» рассказали представители бренда glo, который поддерживает проект.
Вот полное расписание концертов:
- 2 августа — диджей-сет Ishome;
- 9 августа — лайв Антохи MC;
- 16 августа — диджей-сет СБПЧ;
- 23 августа — концерт On the Go;
- 30 августа — живое выступления Kedr Livanskiy;
- 6 сентября — совместный сет Лауд и Dopeclvbworld;
- 20 сентября — электро-лайв от Groza;
- 27 сентября — лайв «Увулы».
Посмотреть выступления можно будет как вживую, так и онлайн на сайте Hyper Club. А еще там можно добавить интересующее событие в календарь и поучаствовать в розыгрыше билетов.
По словам организаторов, на территории Hyper Club есть собственная сцена и лаундж зона под прозрачной крышей, а также завораживающий вид на Неву. Рядом — бары и кафе, площадка числится резидентом контейнерного пространства «К-30» в гавани Васильевского острова. Найти ее можно будет по адресу: Кожевенная линия, 30.