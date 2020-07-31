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Антоха MC, Kedr Livanskiy и «СБПЧ» выступят на летней площадке Hyper Club в Петербурге

Семён Гудошников
Сегодня в 18:29

В Петербурге 2 августа откроется летняя концертная площадка Hyper Club, где в течение двух месяцев будут выступать ключевые музыканты независимой российской сцены. Об этом «Афише Daily» рассказали представители бренда glo, который поддерживает проект.

Вот полное расписание концертов:


  • 2 августа — диджей-сет Ishome;
  • 9 августа — лайв Антохи MC;
  • 16 августа — диджей-сет СБПЧ;
  • 23 августа — концерт On the Go;
  • 30 августа — живое выступления Kedr Livanskiy;
  • 6 сентября — совместный сет Лауд и Dopeclvbworld;
  • 20 сентября — электро-лайв от Groza;
  • 27 сентября — лайв «Увулы».

Посмотреть выступления можно будет как вживую, так и онлайн на сайте Hyper Club. А еще там можно добавить интересующее событие в календарь и поучаствовать в розыгрыше билетов.

По словам организаторов, на территории Hyper Club есть собственная сцена и лаундж зона под прозрачной крышей, а также завораживающий вид на Неву. Рядом — бары и кафе, площадка числится резидентом контейнерного пространства «К-30» в гавани Васильевского острова. Найти ее можно будет по адресу: Кожевенная линия, 30.

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