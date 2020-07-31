Антоха MC, Kedr Livanskiy и «СБПЧ» выступят на летней площадке Hyper Club в Петербурге

В Петербурге 2 августа откроется летняя концертная площадка Hyper Club, где в течение двух месяцев будут выступать ключевые музыканты независимой российской сцены. Об этом «Афише Daily» рассказали представители бренда glo, который поддерживает проект.

Вот полное расписание концертов:

2 августа — диджей-сет Ishome ;

; 9 августа — лайв Антохи MC ;

; 16 августа — диджей-сет СБПЧ ;

; 23 августа — концерт On the Go ;

; 30 августа — живое выступления Kedr Livanskiy ;

; 6 сентября — совместный сет Лауд и Dopeclvbworld ;

; 20 сентября — электро-лайв от Groza ;

; 27 сентября — лайв «Увулы».

Посмотреть выступления можно будет как вживую, так и онлайн на сайте Hyper Club. А еще там можно добавить интересующее событие в календарь и поучаствовать в розыгрыше билетов.

По словам организаторов, на территории Hyper Club есть собственная сцена и лаундж зона под прозрачной крышей, а также завораживающий вид на Неву. Рядом — бары и кафе, площадка числится резидентом контейнерного пространства «К-30» в гавани Васильевского острова. Найти ее можно будет по адресу: Кожевенная линия, 30.