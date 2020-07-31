«Отличный домик, мне там нравится»: Михаил Дегтярев прокомментировал расследование ФБК

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев прокомментировал расследование Фонда борьбы с коррупцией о недвижимости, принадлежащей его родителям.

Дегтярев подтвердил наличие и дома, и квартиры. Он рассказал, что его родители продали все свое имущество и построили дом в Подмосковье. «Отличный домик, мне там нравится. Я скучаю по нему», — добавил он. Алексей Навальный говорил, что родители политика всю жизнь проработали врачами в Самаре, а строительство дома недалеко от МКАД стоило около 70 млн рублей.

«Да что там еще обсуждать-то. Я посмотрел. Ничего интересного, как всегда, цифры из пальца. По факту, правда, дом есть, квартира есть, а как иначе», — сказал Дегтярев.

Вчера ФБК выпустил расследование про недвижимость Михаила Дегтярева. По словам Алексея Навального, член партии ЛДПР получает деньги за то, что «работает подобием оппозиции». Начало строительства дома и покупка квартиры совпадали с его участием в выборах мэра Москвы.