Участок скоростной хорды пройдет в нескольких метрах от жилого дома. По документам это гараж

На ситуацию обратил внимание координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов . 26 июля он опубликовал в фейсбуке пост, где рассказал, что жители дома потребовали компенсации у города. Активист задался вопросом, должны ли теперь столичные власти выплачивать деньги владельцам апартаментов, которые, по словам Шкуматова, были построены незаконно.

Участок Северо-Восточной хорды в Москве пройдет в нескольких метрах от четвертого этажа жилого дома с апартаментами. Однако, согласно кадастровому паспорту строения, это вовсе не жилой дом, а «гараж-стоянка на 547 машино-мест с административными помещениями». На онлайн-картах можно увидеть , как дом по адресу проезд Серебрякова, 2, корпус 1, выглядел до его «превращения» в апартаменты.

По данным координатора «Синих ведерок», изначально здание строилось на бюджетные деньги как бесплатная перехватывающая парковка. После чего его «захватили» «какие‑то жулики», «выкинули оттуда автовладельцев с их имуществом» и переделали в жилой дом.

Большинство пользователей в комментариях встали на сторону жильцов дома. Они предположили, что передача гаража в собственность «жуликов» не могла пройти без ведома столичных властей. А значит, наказать нужно тех, кто незаконно перестроил гараж в апартаменты, и чиновников, которые закрыли на это глаза, отметили они.

Город, по мнению комментаторов, должен обеспечивать комфортную жизнь всех москвичей, а значит, нужно выплатить компенсацию владельцам апартаментов и переселить их. Некоторые, однако, уверены, что покупатели «знали, на что шли», и платить им из бюджета нельзя «ни копейки».