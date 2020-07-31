Участок скоростной хорды пройдет в нескольких метрах от жилого дома. По документам это гараж

Участок Северо-Восточной хорды в Москве пройдет в нескольких метрах от четвертого этажа жилого дома с апартаментами. Однако, согласно кадастровому паспорту строения, это вовсе не жилой дом, а «гараж-стоянка на 547 машино-мест с административными помещениями». На онлайн-картах можно увидеть, как дом по адресу проезд Серебрякова, 2, корпус 1, выглядел до его «превращения» в апартаменты.
На ситуацию обратил внимание координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов. 26 июля он опубликовал в фейсбуке пост, где рассказал, что жители дома потребовали компенсации у города. Активист задался вопросом, должны ли теперь столичные власти выплачивать деньги владельцам апартаментов, которые, по словам Шкуматова, были построены незаконно.
По данным координатора «Синих ведерок», изначально здание строилось на бюджетные деньги как бесплатная перехватывающая парковка. После чего его «захватили» «какие‑то жулики», «выкинули оттуда автовладельцев с их имуществом» и переделали в жилой дом.
Большинство пользователей в комментариях встали на сторону жильцов дома. Они предположили, что передача гаража в собственность «жуликов» не могла пройти без ведома столичных властей. А значит, наказать нужно тех, кто незаконно перестроил гараж в апартаменты, и чиновников, которые закрыли на это глаза, отметили они.
Город, по мнению комментаторов, должен обеспечивать комфортную жизнь всех москвичей, а значит, нужно выплатить компенсацию владельцам апартаментов и переселить их. Некоторые, однако, уверены, что покупатели «знали, на что шли», и платить им из бюджета нельзя «ни копейки».