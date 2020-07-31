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Сергей Гармаш ушел из «Современника» из‑за «чудовищной ситуации в театре»

Анастасия Цой
Сегодня в 17:27

Актер Сергей Гармаш покинул театр «Современник». Об этом пишет «Московский комсомолец», в распоряжении которого оказалось письмо с сообщением об уходе. Письмо было отправлено в чат сотрудников театра.

Причиной ухода Гармаш назвал «чудовищную ситуацию в театре», а именно запуск проекта «Диалоги «Современника». Война и мир», в рамках которого артисты разговаривали с коллегами о Великой Отечественной войне и связанных с ней темах.

«Кабинет Волчек был разрушен мгновенно. Выпущены «Диалоги», посвященные юбилею Победы, часть высказываний, прозвучавших внутри них, я иначе как кощунством, провокацией и даже преступлением назвать не могу. Потому что Победа и Великая Отечественная война есть факт истории, которым пронизана моя и не только моя жизнь, это мое кино, моя литература, на которой вырос, и моя память.

Это является святым и неприкосновенным. Вспомните, с чего начинался «Современник», с «Вечно живых». Молодых артистов подтолкнул к этому худрук, а потом и отредактировал снятое. Их обнародовали от лица театра. А когда часть из вас возмутилась, вам просто закрыли рот, апеллируя к каким‑то мнениям, внутри которых как аргумент были и суждения чиновников, осуществивших назначение. Идет расправа над людьми, прекрасными профессионалами, отдавшими театру десятилетия жизни», — написал Гармаш.

В конце прошлого года художественным руководителем «Современника» стал Виктор Рыжаков. Он был назначен после смерти Галины Волчек, которая возглавляла театр с 1989 года.

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