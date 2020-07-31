Экс-фигурант «московского дела» отсудил 250 тыс. рублей за незаконное преследование

Тверской районный суд Москвы присудил экс-фигуранту «московского дела» Сергею Фомину 250 тыс. рублей за незаконное уголовное преследование. Об этом сообщил глава международной правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.

Суд удовлетворил иск Фомина лишь частично. Экс-фигурант требовал от государства 793 тыс. рублей — за бездействие следствия, незаконное лишение свободы, «обыски в ночное время и создание негативного образа на федеральных телеканалах».

Фомин во время летних протестов был волонтером штаба Любови Соболь. На акции 27 июля он взял на руки ребенка своих родственников ― семьи Проказовых. Из‑за этого супругов хотели лишить родительских прав, но суд отказал.

После июльского митинга в квартире у Фомина прошел обыск, через некоторое время он уехал в отпуск, и его объявили в розыск. Когда Фомин узнал об этом, то вернулся в Москву и добровольно сдался полиции. Сначала фигуранта отправили в СИЗО, в сентябре перевели под домашний арест, а в декабре сняли все обвинения.