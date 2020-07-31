В метро Москвы проходят масочные рейды. Пассажирам без масок приходится платить за проезд дважды

В московском метро начались масочные рейды, сообщает РИА «Новости». Нарушителей останавливают и отправляют купить маску.

Рейды проходят уже за турникетами, поэтому нарушителям приходится дважды платить за проезд. Многие не понимают, за что их останавливают, контроллерам приходится заново объяснять известные правила, отмечает агентство.

В мэрии города заявили, что рейды проходят не только в вестибюлях метро, но и во всем общественном транспорте, а проверяют не только наличие масок, но и перчаток.

Столичные власти утверждают, что за последнюю неделю они «усилили информирование о важности ношения средств индивидуальной защиты во всем общественном транспорте», в результате число пассажиров в масках и перчатках увеличилось на 10%.

«С 12 мая по 29 июля в общественном транспорте было оштрафовано более 37 тысяч пассажиров за отсутствие масок и перчаток», — говорится на сайте мэрии.

Масочно-перчаточный режим ввели в столице 12 мая для борьбы с распространением коронавируса. Москвичам необходимо носить средства индивидуальной защиты в общественных местах и при поездках в общественном транспорте. На днях мэр Сергей Собянин заявил, что масочно-перчаточный режим необходимо сохранить.