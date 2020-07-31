Владимир Путин предложил вместе с первым паспортом вручать экземпляр обновленной Конституции

Президент России Владимир Путин предложил вместе с первым паспортом, который получают в 14 лет, вручать экземпляр обновленной Конституции. Об этом говорится в перечне поручений президента.

«Правительству рассмотреть вопрос о вручении издания Конституции в актуальной редакции одновременно с паспортом гражданина гражданам, достигшим возраста 14 лет, а также лицам, приобретшим гражданство», — написано в этом поручении. Кроме того, Путин дал задачу придумать, как регулярно устраивать для школьников и студентов мероприятия для «сохранения исторической памяти» и «изучения Конституции». Поручения должны быть выполнены до октября.

Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию длилось неделю — с 25 июня по 1 июля. По данным ЦИК, поправки поддержали 77,92% избирателей, высказались против 21,27%, явка на голосование составила 67,97%.

Некоторые избирательные участки на этом голосовании расположились во дворах, багажниках машины, санях и даже в тележке из супермаркета. Фотографии самых необычных мы собрали здесь. Процесс голосования не всегда шел гладко: часть избирателей смогла проголосовать по поправкам дважды и даже трижды, другие, напротив, придя на участок, узнали, что их голос уже использовали. При этом ЦИК серьезных нарушений на голосовании не зафиксировала.

Эксперт по электоральной статистике Сергей Шпилькин пришел к выводу, что около трети голосов «за» могут быть сфальсифицированы.