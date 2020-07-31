Росстат позволит россиянам называть себя эльфами и гоблинами во время переписи

Росстат не станет бороться с россиянами, которые во время переписи населения будут называть себя гоблинами, эльфами или другими фантастическими существами. «Если человек ощущает себя эльфом, пусть будет эльфом», — заявил РИА «Новости» замруководителя ведомства Павел Смелов.

Он отметил, что такие случаи происходят во всех странах, а человек, назвавший себя эльфом, в любом случае будет учтен в статистике. Это не помешает узнать реальные данные о населении региона, условиях проживания людей и составить планы развития территорий, в чем и заключается важность переписи.

По данным Смелова, во время прошлой переписи населения назвали себя эльфами всего 1024 человека. «На всю страну — на 147 миллионов это достаточно мало людей», — заключает он.

Следующая Всероссийская перепись населения пройдет в апреле 2021 года. Но работать с труднодоступными территориями начнут уже в октябре 2020-го, уточнял глава Росстата Павел Малков.

Перепись впервые можно будет пройти в разном формате — через портал Госуслуг, в МФЦ или на стационарном переписном участке. По домам будут ходить 315 тыс. переписчиков и 45 тыс. полевых контроллеров.