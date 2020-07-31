Компания Apple перенесла презентацию новинок, которая должна была пройти в сентябре, как и в прошлые годы. Как пишет Bloomberg, новые модели представят на несколько недель позже обычного, то есть, скорее всего, в октябре.

Компания должна представить четыре новых айфона с поддержкой 5G: два смартфона будут напоминать iPad Pro с резко очерченными углами и придут на смену iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max, другие два устройства станут альтернативой iPhone 11, но будут дешевле. Подробнее мы писали об этом здесь.

По данным некоторых СМИ, Apple также готовит к выпуску новые MacBook Pro, iMac и бюджетную версию iPad.