Вышел альбом «A Hero's Death» от Fontaines D.C.

Ирландская постпанк-группа Fontaines D.C. выпустила новый альбом, который называется «A Hero's Death». «Афиша Daily» включала его в список самых ожидаемых альбомов лета.

«В «A Hero’s Death» есть пара моментов, где музыка уж слишком напоминает Марка Э.Смита, однако это все-таки во многих отношениях движение вперед: музыка стала чуточку сложнее, но не потеряла в своей прямолинейности, а тексты, кажется, стали более универсальными, не настолько завязанными на ирландских реалиях. Удивительным образом лучше всего Fontaines D.C. стали чувствовать себя вовсе не в простоватом постпанке, что принес им известность, а наоборот, в сентиментальных и подкупающих своей лиричностью композициях — впрочем, сухим, практически анемичным началом альбома здесь тоже очень легко проникнуться», — писали мы о пластинке.