перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Против московского депутата Юлии Галяминой возбудили уголовное дело по «дадинской» статье 11:03
В России за сутки выявили 5482 случая коронавируса 10:41
Вышел альбом «A Hero's Death» от Fontaines D.C. 10:10
Билли Айлиш опубликовала новую песню «my future» 3:51
A$AP Ferg и Никки Минаж выпустили энергичное видео «Move Ya Hips» 3:20
Focus Features/YouTube Энджел Олсен записала кавер на песню «Mr. Lonely» для трейлера фильма «Kajillionaire»
Энджел Олсен записала кавер на песню «Mr. Lonely» для трейлера фильма «Kajillionaire» 2:56
Леонардо ДиКаприо спродюсирует экранизацию романа «Остров» Олдоса Хаксли 2:25
Netflix выпустит аниме-мультсериал по мотивам игр Splinter Cell 2:01
Губернатор Александр Беглов: в закон о «наливайках» внесут изменения 1:13
ВШЭ выселит иностранных выпускников из общежития. Они не могут покинуть Россию из‑за закрытых границ Вчера в 23:38
cbpsc1/Unsplash Хакеры разместили фейки на новостных сайтах, чтобы дискредитировать НАТО
Хакеры разместили фейки на новостных сайтах, чтобы дискредитировать НАТО Вчера в 23:31
Minecraft удалось запустить внутри Minecraft Вчера в 23:20
Названы самые экологичные районы Москвы Вчера в 22:58
Google внедрил AR-функцию, позволяющую увидеть разнообразных жуков прямо рядом с собой Вчера в 22:25
Сбербанк не станет увольнять Сергея Миненко, обвиненного в сексуальных домогательствах Вчера в 22:11
Иван Голунов/Facebook Суд продлил арест экс-полицейским, обвиняемым по делу Голунова
Суд продлил арест экс-полицейским, обвиняемым по делу Голунова Вчера в 22:02
Южная Корея предложила Северной сотрудничать в борьбе с коронавирусом Вчера в 21:53
«Ночлежка» открыла очную консультационную службу для бездомных в Москве Вчера в 21:33
Pixar сделает Италию местом действия своего следующего фильма Вчера в 21:30
В Сингапуре построят самые высокие модульные небоскребы в мире Вчера в 21:02
Отключить рекламу

Вышел альбом «A Hero's Death» от Fontaines D.C.

Анастасия Цой
Сегодня в 10:10

Ирландская постпанк-группа Fontaines D.C. выпустила новый альбом, который называется «A Hero's Death». «Афиша Daily» включала его в список самых ожидаемых альбомов лета.

«В «A Hero’s Death» есть пара моментов, где музыка уж слишком напоминает Марка Э.Смита, однако это все-таки во многих отношениях движение вперед: музыка стала чуточку сложнее, но не потеряла в своей прямолинейности, а тексты, кажется, стали более универсальными, не настолько завязанными на ирландских реалиях. Удивительным образом лучше всего Fontaines D.C. стали чувствовать себя вовсе не в простоватом постпанке, что принес им известность, а наоборот, в сентиментальных и подкупающих своей лиричностью композициях — впрочем, сухим, практически анемичным началом альбома здесь тоже очень легко проникнуться», — писали мы о пластинке.

В прошлом году Fontaines D.C. выпустили дебютный альбом «Dogrel», посвященный родному Дублину и его теневой жизни. В июне группа показала клип на трек «I Don’t Belong», а в июле — видео на «Televised Mind».

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
ужасы
Зеркала: Инкарнация
Хоррор про зазеркалье и адского демона
рок
Игорь Растеряев (онлайн-трансляция)
Исполнитель душевных песен под аккордеон
боевик
Джентльмены
Гай Ричи возвращается к истокам
драматический
Калигула (онлайн-трансляция)
Евгений Миронов в спектакле Эймунтаса Някрошюса
драматический
Кыся (онлайн-трансляция)
Дмитрий Нагиев исполняет две роли в одном спектакле
приключение
Аладдин
Джинни, Яго, два песка на дивном Востоке от Гая Ричи
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли опечатку? Выделите нужный фрагмент текста и нажмите ctrl + enter
Пользовательское соглашение
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Все права защищены
Для лиц старше 18 лет
Мобильная версия
Ошибка в тексте
Отправить