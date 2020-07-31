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A$AP Ferg и Никки Минаж выпустили энергичное видео «Move Ya Hips»

Юлия Онодэра
Сегодня в 3:20

Рэпер A$AP Ferg совместно с Никки Минаж и MadeinTYO выпустил видео на трек «Move Ya Hips».

Клип стилизован под танцевальную онлайн-тренировку, транслируемую по телевидению. В нем принимает участие пять девушек, одетых в духе тренировок по аэробике 80-х годов. Сами A$AP Ferg, Никки Минаж и MadeinTYO в видео не появляются.

Это не первый случай сотрудничества A$AP Ferg и Никки Минаж. В 2017 году музыканты работали вместе над официальным ремиксом сингла «Plain Jane», который Минаж упоминает в клипе «Move Ya Hips».

Ранее A$AP Ferg вместе с рэпером IDK выпустил еще один клип — на песню «Mazel Tov». Посмотреть его можно здесь, а оценить роскошный дом A$AP Ferg — здесь.

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