Леонардо ДиКаприо спродюсирует экранизацию романа «Остров» Олдоса Хаксли

Леонардо ДиКаприо станет продюсером сериала по мотивам романа Олдоса Хаксли «Остров», сообщает Variety.

Телеадаптацией произведения займется его компания Appian Way, которая ранее работала над «Островом проклятых», «Выжившим» и «Мартовскими идами». Кто напишет сценарий сериала и когда стартует производство, пока неизвестно. Однако уже заявлено, что, помимо самого Леонардо ДиКаприо, шоу будет продюсировать и его отец Джордж.

«Остров» — утопический роман, написанный в 1962 году британским писателем Олдосом Хаксли. Книга задумывалась как противопоставление другому, самому известному произведению Хаксли — «О дивный новый мир». В центре сюжета — циничный журналист Уилл Фарнаби, который после кораблекрушения оказывается на острове Пала, населенном пацифистами, которым чужды предубеждения и материализм.

Также ДиКаприо станет продюсером киноадаптации документального фильма «Вирунга», которую заказал Netflix. Сценарий фильма напишет Барри Дженкинс, известный работой над «Лунным светом» и «Если Бил-стрит могла бы заговорить».