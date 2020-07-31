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Netflix выпустит аниме-мультсериал по мотивам игр Splinter Cell

Юлия Онодэра
Сегодня в 2:01

Стриминговый сервис Netflix создаст аниме-мультсериал по мотивам игр Splinter Cell, которые выпускает Ubisoft. Об этом сообщило американское издание Variety.

Ubisoft примет участие в разработке проекта. В сериале будет два сезона из 16 эпизодов. Сценаристом и продюсером нового шоу выступит Дерек Колстад, известный по трилогии «Джон Уик».

Детали сюжета мультсериала пока неизвестны. Действие оригинальной игры, впервые выпущенной в 2002 году, вращалось вокруг агента АНБ, которому предстояло избежать обнаружения и незаметно устранять противников-террористов, разрабатывающих оружие массового поражения.

Мультсериал Колстада — это уже не первая попытка экранизировать культовую серию игр. Ранее Ubisoft собиралась адаптировать Splinter Cell в виде фильма. В 2012 году сообщалось, что главную роль в проекте получил Том Харди. Однако киноверсия Splinter Cell так и не состоялась.

Netflix также планирует сотрудничать с Ubisoft в экранизации шутера The Division, в котором сыграют Джейк Джилленхол и Джессика Честейн.

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