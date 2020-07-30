ВШЭ выселит иностранных выпускников из общежития. Они не могут покинуть Россию из‑за закрытых границ

Руководство Высшей школы экономики (ВШЭ) запретило иностранным студентам, выпускникам этого года, остаться в общежитии после 12 августа. Об этом сообщает студенческий журнал Doxa. Около 20 выпускников не могут вернуться на родину из‑за отсутствия авиасообщения и проблем с вывозными рейсами.

По данным издания, о продлении аренды комнат в общежитии просили как сами студенты, так и посольства их стран. Индийские дипломаты предлагали ВШЭ оставить студентов из Индии до организации вывозного рейса, на который те уже зарегистрировались, посольство Ганны сослалось на указ президента, согласно которому визы для иностранцев продлены до 15 сентября.

«Не у всех студентов есть финансовые возможности проживать в Москве после выселения из общежития (не говоря уже о проблемах дискриминации и расизма, с которыми некоторые столкнутся при поиске жилья)», — заявили иностранные студенты в письме, адресованном ВШЭ.

В пресс-службе вуза сказали изданию «Подъем», что уже продлевали аренду комнат иностранным студентам до 12 августа, хотя формальных оснований для этого не было. «Сейчас мы готовимся к новому учебному году, и уже в августе в общежития начнут приезжать первокурсники и возвращаться студенты других курсов. Именно поэтому мы вынуждены просить всех, кто более не имеет отношения к университету, освободить места для прибывающих», — отметили там.

В ВШЭ добавили, что продление виз до 15 сентября не означает автоматического продления проживания на такой же срок, а возможность улететь на родину в августе (пусть и не прямыми рейсами) уже есть. В случае крайней необходимости — если улететь действительно невозможно или нужно дождаться вывозного рейса — администрация вуза готова поселить выпускников до 15 сентября в учебном центре «Вороново», принадлежащем ВШЭ.