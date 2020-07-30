Хакеры разместили фейки на новостных сайтах, чтобы дискредитировать НАТО

Хакеры взломали новостные сайты и разместили на них фейковые истории, дискредитирующие НАТО, пишет Би-би-си.

По данным FireEye, кампания, названная «ghostwriter» («призрачный писатель»), продолжается с 2017 года. Она, по словам исследователей, призвана расколоть НАТО и понизить уровень поддержки организации в Литве, Латвии и Польше.

Кто стоит за хакерскими атаками, пока неизвестно. Названия взломанных веб-сайтов также не уточняются. Однако Би-би-си отмечает, что опубликованные фейки отвечают интересам России в области безопасности.

Злоумышленникам, по-видимому, удавалось завладеть CMS веб-сайтов и заменить старые статьи на собственный контент, или опубликовать новые ложные материалы. Например, в прошлом году литовский новостной сайт опубликовал статью о том, что немецкие солдаты осквернили еврейское кладбище.

Ложные статьи сопровождались комментариями и постами в блогах, а также электронными письмами от несуществующих журналистов, военных офицеров или представителей власти.