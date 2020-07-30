Minecraft удалось запустить внутри Minecraft

Пользователь под ником @naku смог запустить Minecraft внутри самого Minecraft. Видео процесса он опубликовал у себя в твиттере.
Такая рекурсия стала возможна благодаря моду, который позволяет в игре включать Windows на экране компьютера. Сперва игроки запускали через мод различные программы, а потом взялись и за игры.
Несколько дней назад пользователь Reddit под ником uDrunkMate опубликовал видео, в котором он играет в Doom внутри Minecraft.
@naku, который довел дело до логичного финала, запускал внутри Minecraft и другие программы, к примеру, FL Studio для создания музыки. Это значит, что теоретически в игре можно построить и целую студию звукозаписи, предполагает «Нож».