Minecraft удалось запустить внутри Minecraft

Пользователь под ником @naku смог запустить Minecraft внутри самого Minecraft. Видео процесса он опубликовал у себя в твиттере.

Такая рекурсия стала возможна благодаря моду, который позволяет в игре включать Windows на экране компьютера. Сперва игроки запускали через мод различные программы, а потом взялись и за игры.

Несколько дней назад пользователь Reddit под ником uDrunkMate опубликовал видео, в котором он играет в Doom внутри Minecraft.